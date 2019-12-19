Ребенок выпал из коляски на эскалаторе в петербургском торговом центре

Отец слишком неудобно поставил коляску.

На эскалаторе в торговом центре "Европолис" в Петербурге днем 7 февраля случилась неприятность: из коляски выпал маленький ребенок. Об этом рассказала "Фонтанка".

Как выяснилось, отец так неудобно поставил коляску на движущиеся ступени и не рассчитал наклон, что люлька почти приняла вертикальное положение и ребенок выскользнул из нижней части коляски на эскалатор. Мужчина сразу же подхватил малыша, а сотрудники ТЦ экстренно остановили эскалатор. Ребенок мог удариться при падении, но о его состоянии информации нет.

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Фото: pixabay