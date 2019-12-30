Девочке с родимым пятном на половину тела сделали первую операцию в Петербурге

Родимое пятно занимает 80% тела.

В петербургской клинике Педиатрического университета провели первую операцию девочке из Кургана, родившейся с большим родимым пятном. Больше ни одно медучреждение страны не рискнуло лечить кроху. Об этом сообщил "Доктор Питер".

Ребёнок родился в мае 2019 года, после рождения ей поставили диагноз "Обширный меланоформный невус", родимое пятно занимает 80% тела.

В январе 2020 года Алине сделали первую операцию по удалению невуса. Это не единственная операция, которая необходима ребенку, но самая масштабная. Врачи убрали самый большой кусок невуса – на спине и ягодицах. Этот кусок заменили расщепленным сетчатым аутотрансплантатом.

Впереди предстоит удаление невуса с головы, ног и рук.

На лечение шестимесячной девочки с самым большим родимым пятном на теле уйдут годы.

Фото: ВКонтакте / Мария Хвостанцева