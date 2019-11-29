Хирург рассказал о лечении американской девочки с "маской Бэтмена"

Девочке сделают еще три операции.

В среду, 28 октября, хирург, онколог Павел Попов из Краснодара в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, как проходит лечение американской девочки с "маской Бэтмена".

Хирург провел уникальную операцию: он удалил часть покрывшего почти все лицо невуса. Из-за формы невуса девочку нарекли "в маске Бэтмена". На предыдущей операции удалось удалить участки невуса на лбу, частично в области век, носа. Малышке осталось провести еще одну операцию по удалению невуса с левой щеки, а затем еще две операции. Сроки лечения гораздо короче тех, что прогнозируются при классическом лечении, потому как врач обрабатывает ткани организма ребенка специальной терапией.

Проводимые операции, по мнению онколога, прорыв в области современной медицины. Технологии используют также для удаления злокачественных опухолей.

Ранее мы писали, что врачи СПбГПМУ первыми в регионе применили редкую методику лечения аномалии сердца.

Фото: instagram.com/luna.love.hope/