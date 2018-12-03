Врачи СПбГПМУ первыми в регионе применили редкую методику лечения аномалии сердца

Пациенткой медиков стала трехмесячная девочка.

Врачи петербургского педиатрического университета провели первое во всем СЗФО стентирование выводного отдела правого желудочка сердца у трехмесячного ребенка. Как сообщили в пресс-службе СПбГПМУ, девочка, на которой провели сложнейшую процедуру, родилась недоношенной с сердечнососудистыми аномалиями.

Пациенты с таким пороком страдают от нехватки кислорода и становятся синюшными, шансы выжить при подобной патологии без вмешательства врачей составляет только 50%. Медики отметили, что у людей с тетрадой Фалло, как и называется данная аномалия, есть дефект межжелудочковой перегородки в сердце – отверстие, через которое кровь без кислорода попадает в аорту. В легочную же артерию наоборот попадает мало крови из-за стеноза, сужения просвета правого желудочка.

Маленькой пациентке дали набрать вес, чтобы избежать высоких рисков, затем девочке выполнили упомянутое стентирование. Такая операция по всей России проводилась не более пары десятков раз.

Сейчас малышку уже выписали домой, через четыре месяца врачи проведут девочке вторую операцию.

Ранее мы сообщали, что в Петербург доставили 400 доз вакцины.

Фото: pixabay