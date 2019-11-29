Наибольшие опасения и у медиков, и у родителей вызывала гигантская родинка на спине – чтобы устранить её требовалась пересадка кожи.

Врачи СПбГПМУ прооперировали девочку с гигантским пигментым невусом. Почти 90% её тела было покрыто невусами, или, проще говоря, родимыми пятнами. Такое аномальное скопление родинок не только влечёт за собой проблемы эстетического свойства, но, что гораздо страшнее – создаёт риск развития меланомы. Об этом сообщила пресс-служба Педиатрического университета

Наибольшие опасения и у медиков, и у родителей вызывала гигантская родинка на спине – чтобы устранить её требовалась пересадка кожи. Однако, взять материал для трансплантации было неоткуда. Поэтому сначала врачи избавились от мелких невусов на ножке девочки. Только после этого микрохирурги частично иссекли большое родимое пятно на спине – его размеры удалось сократить почти на четверть. Во время третьей операции врачи срезали тонкий слой здоровой кожи с ножки ребёнка и пересадили на спину.

В стационаре малышка провела две недели. Мама девочки говорит, что сейчас дочь чувствует себя хорошо, играет и радуется жизни. При этом впереди у девочки еще несколько операций.

Ранее врач развеяла мифы об "опасных" родинках.

Фото: Piter.TV