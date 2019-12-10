Мама девочки с гигантским родимым пятном рассказала о лечении дочери и травле в сети

Первую операцию малышке сделали в середине января 2020 года.

Мама маленькой Вики из Кургана, у которой диагностировали гигантский невус, угрожающий перерасти в рак, рассказала "Петербургскому дневнику" о лечении дочери и травле в сети.

По словам женщины, бесплатно оперировать ребенка отказались все клиники России, кроме Санкт-Петербургского Педиатрического университета. Откуда свалилась беда на малышку, врачи сказать не могут. Говорят, что это врожденный порок развития, который сформировался в первые месяцы беременности. По словам медиков, на появление родимого пятна могли повлиять тератогенные факторы: какие-то лекарства, влияние окружающей среды, вирусы.

Первую операцию Вике сделали в середине января 2020 года. Всего предстоит прооперировать примерно шесть зон, операции будут проходить примерно каждые три месяца.

Мама девочки – тоненькая и хрупкая 23-летняя Мария – оказалась очень сильной женщиной. Она борется не только за жизнь и здоровье дочери, но и вынуждена справляться с негативом и ненавистью общества.

Как только Вика родилась, священник отказался крестить "грязную" малышку вместе с другими детьми. Другой предложил "индивидуальную" процедуру за 4 тысячи рублей. После того как история девочки разошлась по соцсетям, начались преследования и травля семьи в интернете. "Киньте ее под поезд", "Такие уроды не должны жить", - писали и говорили по телефону незнакомцы молодым родителям.

Травля продолжилась после возвращения Марии и Вики в Курган после первой операции. На этот раз мать обвиняли в том, что она "пиарит" петербургскую клинику. В ответ Мария заявила недоброжелателям, что она не блогерша, и не пиарит медиков, больницы и российскую медицину в целом. Основной ее целью является одно – "рассказать таким же родителям, как нужно искать докторов, и искать до конца, кто-то и где-то все же откликнется".

В настоящий момент семья собирает деньги на очередную поездку в Петербург на операцию. Следующая госпитализация в Педиатрический университет запланирована на 3 июня.

Ранее мы писали, что в Петербурге женщине удалили опухоль в груди весом 6,5 кг.

Фото: ВКонтакте / Мария Хвостанцева