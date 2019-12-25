Прохожий спас ребенка, провалившегося под лед в Приозерске

Внимание школьника привлекла палатка, установленная на понтоне.

Любопытство школьника едва не обернулось трагедией на Финском песчаном пляже. Мальчик провалился под лед, на помощь ему пришел случайный прохожий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Ребенок гулял вблизи залива в Приозерске. Внимание мальчика привлекла палатка, установленная на понтоне. Он решил изучить ее самостоятельно и вышел на лед. По пути к палатке лед хрустнул, и мальчик провалился в ледяную воду.

Крики тонущего ребенка услышал местный житель Александр, проходивший мимо. Он незамедлительно кинулся на помощь и вытолкнул школьника на поверхность понтона. После звонка одного из очевидцев на место происшествия приехали спасатели. С помощью надувного плота они поочередно доставили мальчика и мужчину на берег.

В результате случившегося ребенок не пострадал. Его отвезли в приемный покой больницы на обследование. Мужчина, спасший мальчика, от помощи медиков отказался. Сотрудники МЧС напоминают, что выход на лед сейчас смертельно опасен.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти