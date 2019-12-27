Женщина решила измерить глубину ручья в Муринском парке

Вечером, 8 марта, женщина пришла в Муринский парк и стала измерять глубину ручья.
Обеспокоенные увиденной картиной горожане вызвали спасателей.
Известно, что инцидент произошел у Сретенской церкви. К тому времени, как сотрудники МЧС прибыли, женщина уже вылезла из водоема. От помощи врачей она отказалась.
Отметим, что глубина ручья превышала не более одного метра. По словам очевидцев, женщина была в нетрезвом состоянии.
Ранее мы сообщили, что из Фонтанки достали тело курсанта.
Фото: ВКонтаке
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