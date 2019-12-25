В Приозерске подходит к концу капремонт футбольного поля

Место для проведения соревнований откроется в ноябре.

Капитальный ремонт футбольного поля на стадионе спортивного комплекса "Юность" в Приозерске подходит к завершению. На месте работ побывал губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко. Об этом сообщил 47channel.

Во время мероприятий специалисты обновили газон, поставили современные ворота и инвентарь. Ожидается, что поле будет сдано в эксплуатацию в ноябре этого года.

Добавим, что средства на капитальный ремонт были выделены из районного и областного бюджетов.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко прибыл на слет общественных организаций и политических партий Ленобласти.

Фото: 47channel