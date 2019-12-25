В Приоратском парке идет подготовка к очистке озера Филькино

Донные отложения озера Филькино и озера Черного будут чистить до конца 2022 года.

В Приоратском парке, расположенном в столице Ленинградской области, началась подготовка к очистке донных отложений озера Филькино и озера Черного. Информацию о начале работ предоставило Государственное бюджетное учреждение культуры "Парковое агентство", в чьем ведении, совместно с Музеем-заповедником и городом Гатчиной, и находится знаменитый пейзажный парк.

Очистка озер продлится примерно до октября следующего года; после чего начнется восстановление почвенного слоя и дорожно-тропиночной сети на территории парка. Вместе с тем, на озере Черном не планируется делать пляжную зону - ей на замену может прийти обустроенная лодочная станция.

Приоратский парк возник в конце ХVIII века, когда в царствование императора Павла I, решено было разбить еще один пейзажный парк с Приоратским дворцом, построенным на берегу Черного озера, в центре. Рядом с Черным озером, за насыпной грядой скрывалось Глухое или Филькино озеро, входившее в единую гидросистему гатчинских парков.

Ранее в Выборге началась очистка бухты Радуга от нефтепродуктов.

Фото: ВКонтакте/Парковое агентство и сайт Музея-заповедника "Гатчина"