В Приоратском парке идет подготовка к очистке озера Филькино

В Приоратском парке, расположенном в столице Ленинградской области, началась подготовка к очистке донных отложений озера Филькино и озера Черного. Информацию о начале работ предоставило Государственное бюджетное учреждение культуры "Парковое агентство", в чьем ведении, совместно с Музеем-заповедником и городом Гатчиной, и находится знаменитый пейзажный парк.
Очистка озер продлится примерно до октября следующего года; после чего начнется восстановление почвенного слоя и дорожно-тропиночной сети на территории парка. Вместе с тем, на озере Черном не планируется делать пляжную зону - ей на замену может прийти обустроенная лодочная станция.
Приоратский парк возник в конце ХVIII века, когда в царствование императора Павла I, решено было разбить еще один пейзажный парк с Приоратским дворцом, построенным на берегу Черного озера, в центре. Рядом с Черным озером, за насыпной грядой скрывалось Глухое или Филькино озеро, входившее в единую гидросистему гатчинских парков.
Ранее в Выборге началась очистка бухты Радуга от нефтепродуктов.
Фото: ВКонтакте/Парковое агентство и сайт Музея-заповедника "Гатчина"
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