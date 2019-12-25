В Выборге продолжается очистка бухты Радуга

По предварительной оценке, работа по окончательной ликвидации загрязнений займет не менее трех недель.

В рамках введенного режима повышенной готовности в Выборге ведется очистка бухты Радуга от нефтяных загрязнений. По предварительной оценке, работа по окончательной ликвидации загрязнений займет не менее трех недель. Собранные нефтепродукты специалисты аварийно-спасательного отряда из Санкт-Петербурга вывезут на утилизацию на специализированный полигон. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ранее для предотвращения растекания нефтепродуктов в бухте были установлены боновые заграждения.

По договору с администрацией Выборгского района были обработаны береговая территория и водная акватория биосорбентом для ускорения процесса разложения загрязняющих веществ. Также было собрано 8 кубометров водно-мазутной смеси.

По факту загрязнения нефтепродуктами бухты Радуга возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Расследование ведет Северо-западный следственный комитет на транспорте.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО