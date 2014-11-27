В бухте Радуга продолжаются работы по очистке от нефтепродуктов

Администрация Выборгского района ведет подготовку к заключению договора на очистку от нефтепродуктов береговой полосы бухты Радуга.

Невско-Ладожское бассейновое водное управление направит письмо в прокуратуру Ленобласти с просьбой принять экстренные меры прокурорского реагирования в связи с ситуацией в бухте Радуга. Об этом представители ведомства рассказали в ходе рабочей встречи, которая прошла в администрации Выборгского района, сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Специалисты считают необходимым проверить юридических лиц, пользующихся коллектором, по которому (полагают они) произошел сброс нефтепродуктов в бухту.

Тем временем администрация Выборгского района ведет подготовку к заключению договора на очистку от нефтепродуктов береговой полосы бухты Радуга.

Напомним, в апреле подрядная организация собрала на акватории 10 кубометров нефтеводяной смеси. В мае-июне осуществлялась обработка сорбентом береговой полосы и частично воды. Средства выделялись из районного бюджета.

Виновник разлива нефтепродуктов правоохранительными органами на сегодняшний день не установлен.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО