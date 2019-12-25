В Выборге продолжаются работы по очистке бухты Радуга

Администрация Выборгского района направила письмо в ОАО "РЖД" с тем, чтобы предприятие очистило береговую линию бухты Радуга, примыкающую к территории железной дороги.

В загрязненной бухте Радуга 27 апреля были установлены дополнительные боновые заграждения протяженностью 120 метров. Работы провели сотрудники организаций, подведомственных комитету правопорядка и безопасности Ленобласти. Ранее в комитет администрация Выборгского района направила письмо с просьбой оказать содействие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Также районная администрация направила письмо в ОАО "РЖД" с тем, чтобы предприятие очистило береговую линию бухты Радуга, примыкающую к территории железной дороги.

На прошлой неделе, по договору с администрацией Выборгского района ГУП "Пиларн" обработало береговую территорию и водную акваторию биосорбентом. Это ускорит процесс разложения загрязняющих веществ. На месте собрали 8 кубометров водно-мазутной смеси.

Ситуацию в бухте Радуга ежедневно мониторят специалисты управления безопасности, комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов районной администрации. Администрация Выборгского района заинтересована в том, чтобы как можно скорее была определена сторона, виновная в загрязнении водной акватории и береговой полосы для привлечения ее к ответственности.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО