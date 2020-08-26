Специалисты из Петербурга очистили от нефтепродуктов бухту Радуга

Первоначально специалисты приезжали в Выборг 17 апреля. Они выставили 360 метров боновых заграждений для локализации разлива.

Администрация Выборгского района заключила договор о ликвидации последствий загрязнения нефтепродуктами акватории бухты Радуги Финского залива с ГУП "Пиларн". В среду, 21 апреля, сотрудники предприятия, подведомственного комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, начали выполнять работы по очистке. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Первоначально специалисты приезжали в Выборг 17 апреля. Они выставили 360 метров боновых заграждений для локализации разлива и препятствования дальнейшему попаданию нефтепродуктов в Финский залив. Уже 21 апреля начался процесс их сбора.

Береговая территория и водная акватория обрабатываются биосорбентом для ускорения процесса разложение нефтепродуктов. Предположительно, загрязнение происходит с территории железной дороги. Хотя это только наши догадки. Сергей Журавлёв, заместитель начальника аварийной службы ГУП "Пиларн"

Средства, затраченные на очистку бухты, администрация Выборгского района намерена взыскать со стороны, виновной в загрязнении.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО