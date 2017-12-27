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В Приморском районном суде признали вину похитителю дорогих иномарок
Вчера, 14:55
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lesjasap
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В Приморском районном суде признали вину похитителю дорогих иномарок

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В Петербурге мошенник, угонявший автомобили из автосервисов, получил пять лет строгого режима.

В Приморском суде рассмотрели дело Михаила Шенгарева, который обвинялся в хищении транспортных средств. 
 
Напомним, что петербуржец через интернет-сайт нашел объявление о продаже иномарки “БМВ”. Вместе с владельцем машины он направился на диагностику в автомобильный сервис. Хозяин транспортного средства и мошенник покинули заведение. После этого обманный способом злоумышленник один вернулся в салон и убедил сотрудника сервиса отдать ему машину с ключами от нее. Сообщается, что потерпевший лишился около 180 тысяч рублей.
 
Похожую схему обвиняемый провернул с “Тойота Королла”  за 620 тысяч рублей, “Ауди А4” за 1,2 миллиона, “БМВ” за 800 тысяч”, “Мерседесом” за 900 тысяч рублей и другими машинами. В общей сложности мошенник угнал  8 автомобилей.
 
Отметим, что подозреваемого признали виновным по всем пунктам. Мужчина признал вину. Он будет отбывать наказание в ИК строгого режима в течение пяти лет и одного месяца. Также суд частично удовлетворил гражданские иски.
 
А днем 22 января Дмитрий Лукьяненко, обвиняемый за совершение взрыв в "Перекрестке" обжалует свой арест. 
Теги: михаил шенгарев , мошенник , приморский районный суд , суд , схема , тюрьма строгого режима , угон автомобиля
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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