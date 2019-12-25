  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приморском районе загорелся подземный паркинг
Сегодня, 21:06
96
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском районе загорелся подземный паркинг

0 0

Сведения о пострадавших не поступали.

В четверг вечером, 30 декабря, в Приморском районе Петербурга произошел пожар в паркинге жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило в 19:23. По данным МЧС, на Суздальском шоссе в доме № 26, корпус 1, в подсобном помещении паркинга обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра.

На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и три спецмашины. Огонь ликвидировали в 19:47. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее появилось видео, как на Комендантском проспекте на дороге полыхает "Шевроле".

Фото: Piter.tv

Теги: огонь, подземный паркинг, суздальское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии