В Приморском районе загорелся подземный паркинг

Сведения о пострадавших не поступали.

В четверг вечером, 30 декабря, в Приморском районе Петербурга произошел пожар в паркинге жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило в 19:23. По данным МЧС, на Суздальском шоссе в доме № 26, корпус 1, в подсобном помещении паркинга обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра.

На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и три спецмашины. Огонь ликвидировали в 19:47. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее появилось видео, как на Комендантском проспекте на дороге полыхает "Шевроле".

Фото: Piter.tv