В Приморском районе загорелись горы покрышек

Горожане жалуются на смог дыма.

В четверг, 24 октября, Приморский район окутал черный смог. Там горят горы покрышек. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Возгорание произошло на Мебельной улице. Горожане жалуются на дым.

"Только что там проезжали, дым валит очень приличный, рядом какое то предприятие. Не далеко от Первой Мебельной компании", – сообщают петербуржцы.

Горожане вызвали пожарных.

Ранее мы сообщали о том, что на Крестовском острове автомобиль Ferrari пострадал в аварии.

Фото:дпт и чп петербург/вк