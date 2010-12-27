В Приморском районе загорелись горы покрышек

В четверг, 24 октября, Приморский район окутал черный смог. Там горят горы покрышек. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.
Возгорание произошло на Мебельной улице. Горожане жалуются на дым.
"Только что там проезжали, дым валит очень приличный, рядом какое то предприятие. Не далеко от Первой Мебельной компании",
– сообщают петербуржцы.
Горожане вызвали пожарных.
Ранее мы сообщали о том, что на Крестовском острове автомобиль Ferrari пострадал в аварии.
Фото:дпт и чп петербург/вк
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