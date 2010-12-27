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В Приморском районе загорелись горы покрышек
Сегодня, 16:19
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IRINA_CHALKINA

В Приморском районе загорелись горы покрышек

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Горожане жалуются на смог дыма.

В четверг, 24 октября, Приморский район окутал черный смог. Там горят горы покрышек. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Возгорание произошло на Мебельной улице. Горожане жалуются на дым. 

"Только что там проезжали, дым валит очень приличный, рядом какое то предприятие. Не далеко от Первой Мебельной компании",

– сообщают петербуржцы.

Горожане вызвали пожарных.

Ранее мы сообщали о том, что на Крестовском острове автомобиль Ferrari пострадал в аварии.

Фото:дпт и чп петербург/вк

Теги: новости спб, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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