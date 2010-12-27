Он столкнулся с машиной марки Renault Logan.

В четверг, 24 октября, на Крестовском острове автомобиль Ferrari пострадал в аварии. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел у дома № 4 на Вязовой улице в Петроградском районе. На месте происшествия работала реанимация. Петербуржцы подумали, что она приехала к расстроенному водителю Renault Logan. По данным петербуржцев, в аварии никто не пострадал.

"Открываем фонд поддержки Водителю Логана" –шутят горожане.

Отметим, что в результате аварии автомобили получили некритичные повреждения.

Ранее мы сообщали о том, что на Руставели манипулятор влетел в легковушку.

Фото:дтп и чп петербург/вк