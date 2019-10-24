На Руставели манипулятор влетел в легковушку

Автомобиль значительно поврежден.

Днем 24 октября на улице Руставели, напротив дома 56, манипулятор влетел в ехавшую впереди него машину ВАЗ 2114. Легковушка получила сильные повреждения – задняя часть от столкновения отвалилась на асфальт. Виновник ДТП почти не получил ущерба от столкновения.

На месте ДТП собирается пробка, службы на место еще не прибыли.

Информации о пострадавших пока не поступало. Ведется проверка.

Ранее в центре Петербурга столкнулись два "Мерседеса". Один из водителей держался за голову.

Видео: Piter.TV