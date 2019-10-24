  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:32
118
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

В центре Петербурга столкнулись два "Мерседеса". Один из водителей держится за голову

0 0

Машины перегородили проезд другим транспортным средствам на перекрестке.

Днем 24 октября в Центральном районе Петербурга произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, на перекрестке Чернышевского проспекта и Шпалерной улицы столкнулись два "Мерседеса". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что машины получили серьезные повреждения. Особенно пострадали передние части транспортных средств. Очевидцы рассказали, что видели рядом с "Мерседесами" мужчину, вероятно, одного из водителей, который держался за голову. Горожане предположили, что он забыл пристегнуться и серьезно стукнулся головой во время ДТП.

Иномарки перегородили проезд другим транспортным средствам на перекрестке. На месте аварии затруднено движение.

Ранее мы писали, что на шоссе Революции и Металлистов столкнулись троллейбус и "Мицубиси Лансер".

Видео: Piter.TV

Теги: авария, затор, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии