В центре Петербурга столкнулись два "Мерседеса". Один из водителей держится за голову

Машины перегородили проезд другим транспортным средствам на перекрестке.

Днем 24 октября в Центральном районе Петербурга произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, на перекрестке Чернышевского проспекта и Шпалерной улицы столкнулись два "Мерседеса". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что машины получили серьезные повреждения. Особенно пострадали передние части транспортных средств. Очевидцы рассказали, что видели рядом с "Мерседесами" мужчину, вероятно, одного из водителей, который держался за голову. Горожане предположили, что он забыл пристегнуться и серьезно стукнулся головой во время ДТП.

Иномарки перегородили проезд другим транспортным средствам на перекрестке. На месте аварии затруднено движение.

Ранее мы писали, что на шоссе Революции и Металлистов столкнулись троллейбус и "Мицубиси Лансер".

Видео: Piter.TV