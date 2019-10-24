На шоссе Революции и Металлистов столкнулись троллейбус и "Мицубиси Лансер"

ДТП сказалось на загруженности участка дороги.

В Красногвардейском районе Петербурга вечером 23 октября произошла автомобильная авария. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. Участниками дорожного конфликта на пересечении шоссе Революции и проспекта Металлистов стали "Мицубиси Лансер" и троллейбус.

По словам очевидца, транспортные средства столкнулись лоб ко лбу. Иномаркой управляла молодая девушка. По предварительным сведениям, пострадавших нет. До приезда полиции на участке от проспекта Металлистов до Свердловской набережной было затруднено движение.

Ранее Piter.tv писал о том, что по факту ДТП на Лермонтовском проспекте возбудили уголовное дело.

Фото и видео: Piter.tv

