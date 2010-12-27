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По факту ДТП на Лермонтовском проспекте возбудили уголовное дело
Сегодня, 20:23
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nadezhda_sib

По факту ДТП на Лермонтовском проспекте возбудили уголовное дело

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В аварии пострадали 8 человек.

После ДТП на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 23 октября около 11:40. Фольгсваген столкнулся с Рено, после чего Рено врезалось в людей на пешеходном переходе. В результате аварии пострадали 8 человек, среди них - водитель легковушки, его госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Расследование дела установит все обстоятельства и причины аварии. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что уголовное дело возбудили по факту ДТП в Красносельском районе. Вечером 20 октября трамвай протаранил маршрутку. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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