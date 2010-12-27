По факту ДТП на Лермонтовском проспекте возбудили уголовное дело

После ДТП на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел 23 октября около 11:40. Фольгсваген столкнулся с Рено, после чего Рено врезалось в людей на пешеходном переходе. В результате аварии пострадали 8 человек, среди них - водитель легковушки, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Расследование дела установит все обстоятельства и причины аварии.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что уголовное дело возбудили по факту ДТП в Красносельском районе. Вечером 20 октября трамвай протаранил маршрутку.
Фото: Piter.TV
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