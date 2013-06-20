В Петербурге задержали мотоциклиста, пытавшегося уйти от полицейской погони

Молодой человек нарушил правила и хотел уйти от ответственности, однако врезался в патрульный автомобиль.

В ночь на 16 августа в Приморском районе Петербурга задержали мотоциклиста, который нарушил правила и пытался скрыться от сотрудников ГИБДД вместе с 19-летней пассажиркой. В сети появились фото и видео с места происшествия.

Мотопогоня началась около 01:30 в поселке Ольгино. Водитель мотоцикла отказался остановиться по требованию инспекторов и продолжил путь на еще больше скорости. В погоне участвовали десять автомобилей ДПС. На Приморском шоссе удалось зажать лихача в "коробочку". Однако он, не думая о себе и своей 19-летней пассажирке, пошел на таран и повредил всю правую сторону патрульного автомобиля. Обошлось без пострадавших.

В отношении нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя задержали, мотоцикл отправили на штрафстоянку.

Ранее мы писали, что на перекрестке Старо-Петергофского проспекта и Курляндской улицы перевернулась иномарка.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.