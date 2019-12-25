На перекрестке Старо-Петергофского проспекта и Курляндской улицы перевернулась иномарка

Девушку из "перевертыша" госпитализировали.

Днем в понедельник, 16 августа, на перекрестке Старо-Петергофского проспекта и Курляндской улицы произошла авария, сообщил "Мегаполис" в своем телеграм-канале.

На предоставленных фото видно, что посреди дороги на крыше лежит белый "Ниссан", а возле него стоят карета скорой помощи и пожарный расчет. Также левее расположилась подбитая серая иномарка.

Уточняется, что из машины госпитализировали девушку, о ее состоянии пока ничего неизвестно. Как произошла авария, пока неясно. О других пострадавших нет сведений.

Ранее мы писали, что на улице Партизана Германа каршеринг снес светофор.

Фото: Мегаполис / Телеграм