В Приморском районе задержали мужчину, который отверткой ранил соседа в грудь

Пострадавший находится в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, который нанес ножевые ранения своему соседу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 марта.

Днем 13 марта в полицию сообщили, что у квартиры в одном из домов на Богатырском проспекте находится мужчина с холодным оружием. Прибыв на место происшествия, силовики обнаружили 22-летнего молодого человека с ножевым ранением в области груди. Потерпевший сообщил, что увечья ему нанес 46-летний сосед. Несчастье произошло во время ссоры мужчин.

Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в Piter.tv стало известно, что в Петербурге задержали четырех мужчин, подозреваемых в разбойном нападении.

Фото: Piter.tv