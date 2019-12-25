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В Приморском районе задержали мужчину, который отверткой ранил соседа в грудь
Сегодня, 9:55
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kraratau27

В Приморском районе задержали мужчину, который отверткой ранил соседа в грудь

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Пострадавший находится в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, который нанес ножевые ранения своему соседу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 марта. 

Днем 13 марта в полицию сообщили, что у квартиры в одном из домов на Богатырском проспекте находится мужчина с холодным оружием. Прибыв на место происшествия, силовики обнаружили 22-летнего молодого человека  с ножевым ранением в области груди. Потерпевший сообщил, что увечья ему нанес 46-летний сосед. Несчастье произошло во время ссоры мужчин.

Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в Piter.tv стало известно, что в Петербурге задержали четырех мужчин, подозреваемых в разбойном нападении.

Фото: Piter.tv

 

Теги: богатырский проспект, криминал, старая деревня
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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