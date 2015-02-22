В Петербурге задержали четырех мужчин, подозреваемых в разбойном нападении

Злоумышленники избили жителя Невского района и украли у него телефон.

Полицейские арестовали четырех молодых людей, которые напали на мужчину в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 марта.

Ночью 13 марта в правоохранительные органы обратился 39-летний неработающий гражданин, который рассказал сотрудникам полиции о разбойном нападении на улице Бабушкина, 81. По словам пострадавшего, молодые люди избили заявителя, угрожали пистолетом и украли у него мобильный телефон. Материальный ущерб составил 3500 тысячи рублей.

В ходе розыска силовики задержали четырех граждан в возрасте от 18 до 22 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее в Piter.tv стало известно, что в Петербурге рассмотрят дело мужчины, укравшего со счетов матери почти 2 млн рублей.

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