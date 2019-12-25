В Петербурге рассмотрят дело мужчины, укравшего со счетов матери почти 2 млн рублей

Подозреваемый играл на эти деньги.

Московский районный суд рассмотрит дело петербуржца, укравшего с банковских счетов матери почти 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, 21-летний молодой человек скопировал данные с карт матери на мобильном телефоне. После этого он несколько раз тайно переводил деньги на свой счет, а затем ставил их на результаты киберспортивных мероприятий. Действуя по этой схеме петербуржец украл более 1,9 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Дальнейшую судьбу молодого человека решит суд.

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Фото: Piter.TV