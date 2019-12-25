  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приморском районе временно изменятся маршруты автобусов
Сегодня, 17:12
140
nadezhda_sib

В Приморском районе временно изменятся маршруты автобусов

0 0

На Липовой аллее будут проводиться работы.

В течение двух дней, 10 и 11 октября, в Приморском районе будет изменено движение общественного транспорта. Об этом предупредила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

У дома №11 по Липовой аллее будет закрыто движение транспорта в направлении от улицы Савушкина до Школьной улицы. В связи с этим изменят свой маршрут автобусы №№93, 216. Кроме того, маршрутки №№93, К-232 поедут по Планерному путепроводу, Планерной улице, улице Оптиков. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стали известны результаты тестирования по проезду без кондукторов в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии