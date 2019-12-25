В Приморском районе временно изменятся маршруты автобусов

На Липовой аллее будут проводиться работы.

В течение двух дней, 10 и 11 октября, в Приморском районе будет изменено движение общественного транспорта. Об этом предупредила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

У дома №11 по Липовой аллее будет закрыто движение транспорта в направлении от улицы Савушкина до Школьной улицы. В связи с этим изменят свой маршрут автобусы №№93, 216. Кроме того, маршрутки №№93, К-232 поедут по Планерному путепроводу, Планерной улице, улице Оптиков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стали известны результаты тестирования по проезду без кондукторов в Петербурге.

Фото: Piter.TV