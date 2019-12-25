Стали известны результаты тестирования по проезду без кондукторов в Петербурге

Зону тестирования планируют увеличивать.

В СПб ГКУ "Организатор перевозок" подвели предварительные итоги эксперимента по бескондукторному проезду на нескольких маршрутах. В пресс-службе предприятия отметили, что тестирование показало хорошие результаты.

По итогам двух месяцев петербуржцы продемонстрировали высокий уровень дисциплины при самостоятельной оплате проезда. Несвоевременно оплачивают проезд менее 10% пассажиров, а проехать бесплатно пытаются лишь единицы. Чаще всего расплачиваются по "Подорожнику" или бесконтактной банковской карте.

На данный момент тестирование проводится на автобусах №№85,143 и троллейбусе №23. Для предотвращения роста безбилетного проезда усилена работа контроллеров. В связи с хорошими результатами проезд без кондукторов могут ввести и на других маршрутах. На данный момент рассматриваются маршруты в Выборгском, Калининском и Приморском районах.

Ранее Piter.TV собрал мнение горожан по поводу проезда без кондукторов.

Фото: Piter.TV