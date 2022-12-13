В Приморском районе возобновили подачу электричества

На оборудовании мощностью 6 кв произошло технологическое нарушение.

Утром четверга, 23 марта, специалисты ПАО "Россети Ленэнерго" полностью восстановили электроснабжение в Приморском районе Северной столицы после возникшего там технологического нарушения на оборудовании мощностью 6 кВ. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Доступ горожан к электроэнергии был восстановлен в 9:45.

Напомним, что электричество время погасло в домах Приморского района вблизи станции метро "Черная речка".

Ранее мы сообщили о том, что в ЕИРЦ снова возникла проблема с оплатой счетов за электричество.

Фото: Pxhere