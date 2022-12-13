В ЕИРЦ снова возникла проблема с оплатой счетов за электричество

Жители Петербурга не смогли передать показания счётчиков. Также некорректно работала платформа "ПСК Бизнес".

Петербуржцы столкнулись с очередным сбоем в работе приложения и личного кабинета "ЕИРЦ СПб/ПСК" 20 и 21 марта. Пользователи не смогли воспользоваться платформой "ПСК Бизнес", а также передать показания счётчиков. Об устранении неполадок сообщили в пресс-службе "ЕИРЦ Санкт-Петербурга".

В компании отметили, что на данный момент все приложения и личные кабинеты снова доступны, однако если в работе возникают неполадки, необходимо подождать и повторить попытку.

Кроме того, показания можно передать через официальный сайт eirc.spb.ru, платежные терминалы "ЕИРЦ СПб", в любом из офисов и приложений банка. Наконец, у ЕИРЦ открыты чат-бот @spb_eirc_bot в Telegram и "горячая линия{"(812) 679-22-22.

Ранее мы сообщили о том, что в марте петербуржцы получат квитанции с пенями за капремонт.

Фото: Piter.TV