В Приморском районе воры украли пустой сейф

Злоумышленники залезли в офисное помещение на втором этаже.

В третьем часу ночи 14-го июня воры проникли в офисное помещение на Богатырском проспекте д.26. Об этом сообщили в группе Вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидца, в офисе сработала сигнализация. Злоумышленники унесли с собой пустой сейф для документов. Они отодвинули парковочную сферу, для того, чтоб подогнать машину ближе к окну и скрыться наиболее оперативно.

Несмотря на то, что сейф был пустым, ущерб организации они все-таки нанесли. Воры разбили окно и разломали металлические роллеты.

Далее делом будет заниматься полиция Приморского района.

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Фото: pixabay.com