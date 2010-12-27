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В Приморском районе воры украли пустой сейф
Сегодня, 10:17
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nadezhda_sib

В Приморском районе воры украли пустой сейф

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Злоумышленники залезли в офисное помещение на втором этаже.

В третьем часу ночи 14-го июня воры проникли в офисное помещение на Богатырском проспекте д.26. Об этом сообщили в группе Вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

По словам очевидца, в офисе сработала сигнализация. Злоумышленники унесли с собой пустой сейф для документов. Они отодвинули парковочную сферу, для того, чтоб подогнать машину ближе к окну и скрыться наиболее оперативно. 

Несмотря на то, что сейф был пустым, ущерб организации они все-таки нанесли. Воры разбили окно и разломали  металлические роллеты. 

Далее делом будет заниматься полиция Приморского района. 

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Фото: pixabay.com

Теги: кража, приморский район, сейф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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