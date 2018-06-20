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В Приморском районе вооруженные мужчина ворвался в салон связи
Сегодня, 20:04
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IRINA_CHALKINA

В Приморском районе вооруженные мужчина ворвался в салон связи

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Он похитил всего 5 тысяч рублей

Во вторник, 26 марта, в Приморском районе вооруженные мужчина ворвался в салон связи. Об этом  сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 25 марта, в одном в салоне связи, который расположен в одном из домов по Комендантском проспекту. 

Так, неизвестный, предварительно прикрыв шарфом лицо, вошел в помещение и выстрелил вверх из травматического пистолета. Далее злоумышленник потребовал выручку. В итоге он похитил всего 5 тысяч рублей

По факту было возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Правоохранители ищут грабителя.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге квартирного мошенника отправили в колонию строгого режима

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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