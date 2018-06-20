В Петербурге квартирного мошенника отправили в колонию строгого режима

Ранее он был судим за аналогичные преступления.

Петербургский суд вынес приговр горожанину, который мошенническим путем завладел квартирой на Васильевском острове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По версии следствия, летом 2014 года Алексей Гурбанов и его поддельник с помощью поддельного договора купли-продажи завладели квартирой на проспекте КИМа, которая принадлежала петербурженке. Согласно оценкам экспертов, рыночная стоимость жильплощади составляла 4,5 миллиона рублей.

В итоге мошенники для продажи жилья воспоьзовались поддельным паспортом и заключили договор купли-продажи. Стоит отметить, что ранее Гурбанов уже был судим за преступления против собственности.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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