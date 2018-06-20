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В Петербурге квартирного мошенника отправили в колонию строгого режима
Сегодня, 19:02
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге квартирного мошенника отправили в колонию строгого режима

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Ранее он был судим за аналогичные преступления.

Петербургский суд вынес приговр горожанину, который  мошенническим путем завладел квартирой на Васильевском острове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. 

По версии следствия, летом 2014 года Алексей Гурбанов и его поддельник с помощью поддельного договора купли-продажи завладели квартирой на проспекте КИМа, которая принадлежала петербурженке. Согласно оценкам экспертов, рыночная стоимость жильплощади составляла 4,5 миллиона рублей. 

В итоге мошенники для продажи жилья воспоьзовались поддельным паспортом и заключили договор купли-продажи. Стоит отметить, что ранее Гурбанов уже был судим за преступления против собственности.  

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге задержали подозреваемого в пособничестве террористам

Фото:pixabay

Теги: квартирный мошенник, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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