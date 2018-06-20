В Петербурге задержали подозреваемого в пособничестве террористам

Мужчина содействовал участникам запрещенной террористической организации.

Во вторник, 26 марта, в городе на Неве задержали подозреваемого в пособничестве террористам. Об этом сообщает ГСУ СКР по Петербургу.

Так, 30-летний мужчина подозревается в содействии участникам запрещенной террористической организации. Следствие полагает, что подозреваемый с июня 2018 года по февраль 2019 года отдавал злоумышленникам SIM-карты сотовых операторов, а также банковские карты, чтобы переводить деньги за границу.

В данный момент правоохранительные органы проводят обыски в квартире горожанина. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

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