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В Петербурге задержали подозреваемого в пособничестве террористам
Сегодня, 18:17
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге задержали подозреваемого в пособничестве террористам

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Мужчина содействовал участникам запрещенной террористической организации.

Во вторник, 26 марта, в городе на Неве задержали подозреваемого в пособничестве террористам. Об этом сообщает ГСУ СКР по Петербургу.

Так, 30-летний мужчина подозревается в содействии участникам запрещенной террористической организации. Следствие полагает, что подозреваемый с июня 2018 года по февраль 2019 года отдавал злоумышленникам SIM-карты сотовых операторов, а также банковские карты, чтобы переводить деньги за границу.

В данный момент правоохранительные органы проводят обыски в квартире горожанина. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее мы сообщали о том, что Спасатели продолжают поиск тела провалившегося под лед на Неве четвероклассника

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Терроризм,

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