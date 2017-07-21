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Спасатели продолжают поиск тела провалившегося под лед на Неве четвероклассника

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По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

В понедельник,26 марта, продолжаются поиски тела провалившегося под лед Невы школьника. На Неве в районе "Ломоносовского" работают 28 спасателей и 6 единиц техники. В пресс-службе МЧС заявили, что спасатели будут работать, несмотря на погодные условия.

Поиски утонувшего школьника осложняются низкой видимостью под водой, не более 50 см с фонарем,  и мусором на дне. Следственный комитет Петербурга начал проверку по факту гибели ребенка, по факту которой было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, трагедия произошла в минувший понедельник у дома 131 по проспекту Обуховской обороны. Два четвероклассника 2008 года рождения вышли на Неву приблизительно в 17:00. Лед проломился под весом детей в 15 метрах от берега.Одного мальчика удалось спасти, сейчас он находится в больнице в состоянии шока.  Второго унесло течением под лед.

Видео: Piter.tv; ВКонтакте

Теги: мчс, следственный комитет, уголовное дело, утонул в неве
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Тема дня,

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