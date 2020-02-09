В Приморском районе водитель сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет

Пострадавший находился в состоянии шока.

В воскресенье, 9 февраля, в сети появилось видео, на кадрах которого водитель сбивает пешехода, переходящего проезжую часть. Видеозапись стала доступна в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Автор публикации уточнил, что ДТП произошло при повороте с Долгоозерной улицы на Планерную. В комментариях нашлись очевидцы случившегося, которые отметили, что сбитый человек находился в состоянии шока, "сначала встал, а потом снова лег".

Некоторые пользователи не только не поддержали пострадавшего, но и осудили его, заявив, что нужно было лучше смотреть по сторонам, ведь "пешеход прав, пока жив".

Ранее мы писали, что в Кудрово произошло ДТП с каршерингом.

Видео: vk.com/spb_today