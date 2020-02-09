В Приморском районе водитель сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет

В воскресенье, 9 февраля, в сети появилось видео, на кадрах которого водитель сбивает пешехода, переходящего проезжую часть. Видеозапись стала доступна в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".
Автор публикации уточнил, что ДТП произошло при повороте с Долгоозерной улицы на Планерную. В комментариях нашлись очевидцы случившегося, которые отметили, что сбитый человек находился в состоянии шока, "сначала встал, а потом снова лег".
Некоторые пользователи не только не поддержали пострадавшего, но и осудили его, заявив, что нужно было лучше смотреть по сторонам, ведь "пешеход прав, пока жив".
Ранее мы писали, что в Кудрово произошло ДТП с каршерингом.
Видео: vk.com/spb_today
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