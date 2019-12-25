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В Кудрово произошло ДТП с каршерингом
Сегодня, 14:41
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arteliseev

В Кудрово произошло ДТП с каршерингом

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Петербуржцы перестали удивляться.

Очевидцы поделились фотографиями аварии на проспекте Строителей в соцсетях. Свидетели утверждают, что водитель каршеринга, выезжая с парковочного места, не увидел сзади "КИА Рио", из-за чего произошло столкновение. 

Авария перекрыла движение в сторону "Меги Дыбенко": автобусы объезжают по встречной полосе, а легковые машины по разделительной полосе. 

В комментариях под фотографиями жители города предлагают запретить в Северной столице каршеринг — слишком много ДТП и аварийных ситуаций создают водители на арендованных машинах. 

Ранее мы писали, что водитель каршеринга влетел в снегоуборочную машину в Петербурге.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Теги: каршеринг, кудрово
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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