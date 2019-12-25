В Кудрово произошло ДТП с каршерингом

Петербуржцы перестали удивляться.

Очевидцы поделились фотографиями аварии на проспекте Строителей в соцсетях. Свидетели утверждают, что водитель каршеринга, выезжая с парковочного места, не увидел сзади "КИА Рио", из-за чего произошло столкновение.

Авария перекрыла движение в сторону "Меги Дыбенко": автобусы объезжают по встречной полосе, а легковые машины по разделительной полосе.

В комментариях под фотографиями жители города предлагают запретить в Северной столице каршеринг — слишком много ДТП и аварийных ситуаций создают водители на арендованных машинах.

Ранее мы писали, что водитель каршеринга влетел в снегоуборочную машину в Петербурге.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".