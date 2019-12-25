Водитель каршеринга влетел в снегоуборочную машину в Петербурге

Водитель сильно не пострадал.

В воскресенье, 9 января, стало известно о том, что на Пироговской набережной каршеринг влетел в снегоуборочную машину. Очевидцы поделились фотографиями с места событий в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения, однако, как сообщают свидетели случившегося, водитель сильно не пострадал.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Приморском районе автобус сбил женщину 60 лет.

Фото: vk.com/spb_today