С улицы Оптиков угнали красный Jaguar за полтора миллиона

Машина моргнула "аварийками", прежде чем исчезнуть.

В понедельник, 30 марта, в полицию обратился лишившийся своего автомобиля неработающий 29-летний петербуржец. Мужчина рассказал, что его красный "Ягуар" исчез с парковки у дома №30 по улице Оптиков. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Застрахованная иномарка за полтора миллиона рублей оказалась не оборудована системами слежения, а без присмотра владельца осталась в промежуток с вечера 29 марта по 14.00 30 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как около 10 вечера в воскресенье "Ягуар" моргнул аварийными огнями и спустя полминуты уехал в сторону Яхтенной улицы.

Возбуждено уголовное дело об угоне.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге личный водитель вытащил из сейфа работодателя 690 тысяч рублей.

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