В Петербурге личный водитель вытащил из сейфа работодателя 690 тысяч рублей

В настоящий момент грабителя ищет полиция.

Полицейские Выборгского района разыскивают мужчину, который ограбил своего работодателя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

К стражам порядка обратился 60-летний петербуржец и заявил о краже денег из квартиры в Парголово. В совершении преступления он подозревает своего личного водителя, который проживал в квартире работодателя. После того, как домочадцы обнаружили открытый сейф и пропажу денег, они пытались найти водителя, однако он исчез и перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 690 тысяч рублей.

Правоохранителями предприняты все необходимые меры, направленные на розыск подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что мужчина ограбил кладовщика на кладбище и "самоизолировался" в Мурино.

Фото: Piter.TV