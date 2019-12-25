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В Приморском районе два подростка и ранее судимый мужчина напали на таксиста
Сегодня, 9:44
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В Приморском районе два подростка и ранее судимый мужчина напали на таксиста

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Они угрожали водителю ножом и украли 1,5 тыс. рублей.

Правоохранители задержали троих молодых людей, которые напали на водители такси. Двое из них являются несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне в полицию Приморского района обратился водитель такси 1997-го года рождения. Он рассказал о том, что ночью 2 июня 2020 трое неизвестных злоумышленников угрожали ему ножом, похитили 1500 рублей, после чего скрылись. Они были его пассажирами. 

Вскоре сотрудники полиции у дома №11 по улице Маршала Новикова задержали за совершение этого преступления трех человек. Среди них был мужчина 2001 года рождения, который был ранее судим, а также два подростка 2003-го года рождения.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Разбой". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пешеходном переходе в Купчино автомобиль на скорости сбил человека. Мужчина перебегал дорогу. 

Фото: pixabay.com 

Теги: разбой, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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