В Приморском районе с большой высоты упал человек

На Камышовой улице у дома №38 найдено тело человека.

Очевидец происшествия выложил видеозапись во ВКонтакте/ "Признавашки ДТП И ЧП Санкт-Петербург" днем в понедельник, 6 января в 14:30. На видео попали несколько сотрудников правоохранительных органов, осматривающих тело мужчины и изучающих детали случившегося.

По предварительным данным, человек упал с большой высоты 25-этажного дома №38 по Камышовой улице.

Ранее мы сообщали, что школьница спасла детей, которые провалились под лед в Петербурге.

Видео: ВКонтакте/ "Признавашки ДТП И ЧП Санкт-Петербург"