В Невском районе с 13 этажа выпал петербуржец

Мужчина жил на шестом этаже. Есть версия, что его столкнули.

В ЖК "Ласточкино гнездо" с общего балкона свалился петербуржец. Несчастье произошло сегодня, 26 июня. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что пострадавший жил на шестом этаже дома. Однако упал на асфальт он с 13 этажа. Жители дома выдвинули версию о том, что их соседа сбросили с высоты неизвестные. Дети на площадке видели, как мужчина заходил вместе с двумя незнакомцами в подъезд, а затем упал.

Очевидцы отмечают, что на спине пострадавшего было множество гематом после падения. А на ногах обнаружили синяки. У жильцов создалось впечатление, что перед несчастным случаем их соседа серьезно избили. Сейчас полицейские ищут двух неизвестных, с которыми последний раз видели мужчину.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из окна в Колпино выпал подросток. В соцсетях местные жители подтвердили, что семья, в которой рос мальчик, неблагополучная.

Фото: ВКонтакте / Ласточкино Гнездо ЖК