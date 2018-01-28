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На улице Сантьяго-Де-Куба мужчина рухнул с высоты дома
Сегодня, 12:27
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На улице Сантьяго-Де-Куба мужчина рухнул с высоты дома

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Несчастье произошло поздним вечером. Этаж, с которого упал человек, не назвали.

В воскресенье, 13 июня, в Выборгском районе неизвестный свалился из окна дома. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 14 июня.

Несчастье произошло в 23:15 у дома № 4 по улице Сантьяго-Де-Куба. На место трагедии приехала карета скорой помощи. Пострадавшего забрали в больницу. Информация о его состоянии уточняется.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Невском районе 2-летний мальчик выпал из окна по недосмотру матери. В результате падения с высоты второго этажа ребенок получил черепно-мозговую травму, перелом височной кости и ушибы легких.

Фото: Piter.tv

Теги: мужчина выпал из окна, ул сантьяго-де-куба
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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