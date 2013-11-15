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Из окна в Колпино выпал подросток
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Из окна в Колпино выпал подросток

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13-летний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью.

Вечером в пятницу, 25 июня, около половины седьмого часа вечера в районное отделение полиции Колпино поступило сообщение, что под окнами дома №28 по улице Севастьянова лежит подросток, сообщили в ГУ МВД по городу и области. 

Прибывшие на место полицейские установили, что погиб 13-летний мальчик. По предварительным данным, он находился в гостях вместе с матерью и сорвался с окна 8 этажа. На данный момент женщина находится в нетрезвом виде. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. 

В соцсетях местные жители подтвердили, что семья, в которой рос мальчик, неблагополучная. 

Ранее мы писали, что в озере парка Интернационалистов утонула женщина.

Фото: Piter.tv; ДТП И ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: колпино, погиб ребенок
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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