Из окна в Колпино выпал подросток

13-летний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью.

Вечером в пятницу, 25 июня, около половины седьмого часа вечера в районное отделение полиции Колпино поступило сообщение, что под окнами дома №28 по улице Севастьянова лежит подросток, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Прибывшие на место полицейские установили, что погиб 13-летний мальчик. По предварительным данным, он находился в гостях вместе с матерью и сорвался с окна 8 этажа. На данный момент женщина находится в нетрезвом виде. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

В соцсетях местные жители подтвердили, что семья, в которой рос мальчик, неблагополучная.

Ранее мы писали, что в озере парка Интернационалистов утонула женщина.

Фото: Piter.tv; ДТП И ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте