В Приморском районе мужчина из ревности порезал любовницу

Преступник скрылся. Против него возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство".

Накануне, в Приморском районе Санкт-Петербурга ревнивый мужчина порезал ножом свою сожительницу. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, инцидент произошел вечером 10 сентября по проспекту Авиаконструкторов, 12. Выяснения отношения между работником "Приморского садово-паркового предприятия" и его "возлюбленной" закончились поножовщиной. Мужчина нанес жертве несколько ударов в шею, грудную клетку и в правое плечо, а после покинул место преступления. Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция начала поиск злоумышленника. Против него возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство".

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Фото: pixobay.com