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В Петербурге ссора двух бездомных закончилась поножовщиной
Сегодня, 12:22
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Shdaria
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В Петербурге ссора двух бездомных закончилась поножовщиной

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В Петербурге на Институтском проспекте бездомный несколько раз пырнул в грудь ножом своего товарища.

В Петербурге задержали бездомного, который подозревается в убийстве. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

В отношении бездомного заведено уголовное дело. Известно, что 26 августа на Институтском проспекте между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. В ходе ссоры один бездомный накинулся на своего оппонента с ножом. В результате действий, мужчина нанес несколько ножевых ранений в грудь обидчику, а после скрылся  с места происшествия. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос об аресте подозреваемого.  

Теги: бездомный , новости петербург , новости спб , понажовщина , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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