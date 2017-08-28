В Петербурге ссора двух бездомных закончилась поножовщиной

В Петербурге на Институтском проспекте бездомный несколько раз пырнул в грудь ножом своего товарища.

В Петербурге задержали бездомного, который подозревается в убийстве. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

В отношении бездомного заведено уголовное дело. Известно, что 26 августа на Институтском проспекте между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. В ходе ссоры один бездомный накинулся на своего оппонента с ножом. В результате действий, мужчина нанес несколько ножевых ранений в грудь обидчику, а после скрылся с места происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос об аресте подозреваемого.