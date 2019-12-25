Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге задержали бездомного, сообщившего о "заминированном" "Окее". Об этом 31 октября Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Вечером 30 октября в дежурного часть через службу 112 позвонил мужчина, который заявил, что хочет взорвать гипермаркет "Окей" на Заневском проспекте. На место тут же прибыли сотрудники полиции, которые в итоге не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств. Администрация же решила не проводить эвакуацию.

В 23:50 у дома №26 по улице Шаумяна в сильном алкогольном опьянении полицейские задержали 55-летнего бездомного. Его доставили в 52-й отдел полиции. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербуржец заплатит штраф за комментарий, в котором оправдал терроризм.

Фото: Piter.TV