Петербуржец заплатит штраф за комментарий, в котором оправдал терроризм

Подсудимый полностью признал свою вину.

В пятницу, 8 октября, в объединенной пресс-службе судов сообщили, что в 1-ом Западном окружном военном суде огласили приговор Константину Алексееву. Суд признал его виновным в оправдании терроризма.

Известно, что в августе прошлого года, Алексеев написал в соцсети комментарий, в котором оправдал террористический акт 15 марта 2019 в Новой Зеландии. Суть комментария содержала "признаки оправдания совершения взрывов, поджогов или иных действий, создающих опасность гибели людей, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений органами власти".

Мужчина признал свою вину. Суд назначил Алексееву наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

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